منها ليبيا.. السفير الروسي بواشنطن: أميركا تناست قصف دول العالم

قال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، إن واشنطن تناست قصفها وحلفائها كلاً من ليبيا والعراق ويوغسلافيا.

جاء ذلك في معرض رد أنتونوف على تصريحات المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي حول ما قيل عن تورط روسيا في جرائم حرب بأوكرانيا.

وأضاف أنتونوف أن البنتاغون نسي بالفعل كيف قصفت الطائرات الأميركية وحلفائها من دول حلف الناتو مدن ليبيا والعراق ويوغسلافيا، حيث غطتها إعلاميًا على الهواء مباشرة، فضلاً عما قال عنه جرائم واشنطن الفظيعة في أفغانستان وسوريا.

وكان لافروف قد رد على مراسل هيئة الإذاعة البريطانية، بالقول إنه ينبغي على الجميع التعلم من أخطاء الماضي، لا سيما ما يخص تدخلات الناتو و أعضائه في كل من ليبيا والعراق ويوغسلافيا، معتبرًا أن هذا التدخل لم يكن دفاعًا عن الديمقراطية، وإنما أدى إلى تدمير هذه البلدان.

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