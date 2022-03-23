الرعيض يقوم بتوقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع نظيره البلغاري

وقع رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض وبحضور رئيس البعثة مفتاح الدريني وكافة أعضاء وموظفي السفارة مذكرة تفاهم وتعاون مع غرف الصناعة والتجارة البلغارية.

حيث نصت المذكرة على المساهمة في التنمية ورفع التعاون الاقتصادي من خلال مساعدة الشركات والمؤسسات في الدولتين على تأسيس اتصالات مباشرة وتنمية علاقات العمل التجاري، وكذلك البحث عن شراكات عمل ووكلاء وموزعين والاشتراك في المعارض وورش العمل التي تعقد داخل نطاق الدولتين، إلى جانب تسهيل الإجراءات المتعلقة بالحصول على التأشيرة.

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