ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

23 March, 2022

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، عدداً من المترشحين لمجلس النواب، لبحث تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وأطلع المنفي ، المترشحين على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، والخطوات التي قام بها المجلس الرئاسي لتقريب وجهات النظر بين الليبيين، من خلال مشروع المصالحة الوطنية الذي تبناه المجلس منذ بداية عمله في مارس من العام الماضي.

وأكد ، على حيادية المجلس الرئاسي من خلال تعامله مع كافة الاطراف السياسية في ليبيا، ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع، معتبراً أن المجلس الرئاسي طوق نجاة لكل الليبيين، لأنه يمثل الأقاليم الثلاثة، ويمثل وحدة البلاد، مؤكداً دعمه للتوافق بين مجلسي النواب والدولة، وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المحددة.

من جانبهم، أكد المترشحين على ضرورة تحديد مواعيد محددة للانتخابات البرلمانية والرئاسة بشكل متزامن، وإعلان القوائم النهائية للمترشحين للانتخابات التشريعية والرئاسية من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وعبر المترشحين عن تأييدهم الكامل للمجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية، ودعم جهود المجلس في استمرار وقف إطلاق النار، ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.