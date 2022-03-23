وزير اقتصاد بحكومة تصريف الأعمال يوجه بتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية

ليبيا – عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج اجتماعًا أمس الثلاثاء لبحث آلية تنظيم السوق المحلي وانسياب السلع والسيطرة على أسعارها.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة المشاكل والعراقيل التي تواجه المطاحن والشركات في توفير المواد الخام واستيراد السلع الأساسية بكميات كبيرة، المتمثلة في فتح الاعتمادات برسم التحصيل، وتداعيات الأزمة السياسية العالمية على عمليات التصدير والاستيراد، وارتفاع تكاليف الشحن.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة ستتخذ جملة من التدابير اللازمة حلحة المشاكل وتذليل الصعاب أمام رجال الأعمال والموردين، وتشكيل فريق عمل برئاسة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وعضوية الأجهزة الضبطية يتولى التواصل والتنسيق مع جهات ذات العلاقة بالدولة، منها ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي لتوفير التسهيلات اللازمة بشأن فتح اعتمادات برسم التحصيل.

ووجه الحويج أصحاب المطاحن وشركات صناعة واستيراد السلع الغذائية لتوفير مخزون استراتيجي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أن الوزارة ستباشر في تحديد أسعار السلع الأساسية وإحالتها للجهات الضبطية للتنفيذ وضبط المخالفين والمضاربين في إطار تنظيم السوق المحلي وتحقيق الاستقرار والأمن الغذائي للمواطن.

هذا وضمّ الاجتماع كل من وكلاء الوزارة لشؤون المناطق الحرة والشؤون التجارية، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب المختصة بالوزارة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، ورئيس صندوق موازنة الأسعار، وممثلين عن جهازي الحرس البلدي والأمن الداخلي، ومركزي الرقابة على الأغذية والأدوية والمواصفات والمعايير القياسية، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة، بحضور عدد من رجال الأعمال وأصحاب المطاحن وشركات صناعة وتوريد المواد الغذائية.

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