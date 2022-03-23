الكهرباء تطالب بالتعاون لتحصيل الإيراد العام

أخبار ليبيا 24

طالبت الشركة العامة للكهرباء المواطنين إلى التعاون مع الفرق الفنية العاملة في الحملة الوطنية لتحصيل الإيراد العام. والقضاء على التوصيلات غير الشرعية( فكن معنا كما نحن دائما معك).

وأكدت الشركة في بيان لها أنه يجب المشاركة في هذه الحملة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم. وحرص الشركة على وصول التيار الكهربائي إلى المواطن بدون مشاكل فنية .

ونشرت الشركة صورا لجانب من حملة تحصيل الإيراد العام والقضاء على التوصيلات غير الشرعية يوم أمس الثلاثاء بمنطقة الأصابعة .