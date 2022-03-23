وزير خارجية تونس الأسبق: باشاغا يبذل ما في وسعه لإجراء الانتخابات

وصف وزير خارجية تونس الأسبق منجي حمدي، الأوضاع السياسية في الدولة الليبية بـالهشة، واصفا تمسك رئيس حكومة تسيير الأعمال المنتهية عبد الحميد الدبيبة بالسلطة على أنه قد يكون سببا في انقسام البلاد.

وأضاف حمدي في تصريحات صحفية، أن الشعب الليبي لا يريد إلا الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضيه، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا يبذل كل ما في وسعه لإعادة الزخم للعملية الانتخابية، لافتاً إلى أن ذلك سيساهم في حفظ السيادة وتقرير المصير في الأراضي الليبية.