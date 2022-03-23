القطراني يبحث مع وفد منظمة الصحة العالمية عدداً من القضايا ذات الإهتمام المشترك بين الطرفين

إستقبل نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية علي القطراني اليوم الاربعاء بمكتبه في مقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي وفداً من منظمة الصحة العالمية في ليبيا، وذلك لبحث عديد القضايا ذات الإهتمام المشترك بين الطرفين.

وترأس الوفد سفيرة منظمة الصحة العالمية لدى ليبيا اليزابيث هوف، ومنسق مكتب المنظمة في ليبيا الدكتور سند يونس، ورئيس ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية أسماعيل ونيس.