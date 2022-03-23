القطراني يبحث مع وفد منظمة الصحة العالمية عدداً من القضايا ذات الإهتمام المشترك بين الطرفين

إستقبل نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية علي القطراني اليوم الاربعاء بمكتبه في مقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي وفداً من منظمة الصحة العالمية في ليبيا، وذلك لبحث عديد القضايا ذات الإهتمام المشترك بين الطرفين.
وترأس الوفد سفيرة منظمة الصحة العالمية لدى ليبيا اليزابيث هوف، ومنسق مكتب المنظمة في ليبيا الدكتور سند يونس، ورئيس ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية أسماعيل ونيس.
وقد ناقش الوفد مع نائب رئيس الوزراء سبل تعزيز آليات التعاون بين منظمة الصحة العالمية والحكومة الليبية، حيث أكدت السيدة السفيرة أن ليبيا من أوائل الدول الداعمة لمنظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن تعاونها دائم ومستمر مع ليبيا وأنها قدمت المساعدات خلال جائحة كورنا كالاستشارات الطبية وتدريب فرق العمل وتجهيز المعامل، إضافة إلى تقديم مساعدات متخصصة للمراكز الطبية .
وأبدت السفيرة إرتياح المنظمة للعمل في مناطق شرق ليبيا، وذلك من خلال تذليل الصعاب من قبل الأجهزة الأمنية في منافذ المنطقة الشرقية، خاصة ميناء بنغازي البحري، ومطار بنينا الجوي منوهة إلى أن 95 % من المساعدات التي تقدمها المنظمة تصل إلى شرق البلاد وجنوبها عبر بنغازي، وذلك بفضل وتأمين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
ومن ناحيته رحب القطراني بالتعاون المستمر مع المنظمة، مثمناً دورها في مساعدة ليبيا طيلة الفترة الماضية، مؤكداً على ضرورة الإستمرار في دعم المنظمة.
وأكد القطراني أن قطاع الصحة من أهم القطاعات في ليبيا، وأن الحكومة ستولي هذا الملف كل الإهتمام خلال المرحلة المقبلة ، موكداً ان الحكومة على أتم إستعداد لتقديم الدعم لهذه المنظمة الدولية العريقة لتذليل كافة الصعاب التي قد تواجهها في ليبيا.
كما دعا إلى ضرورة إهتمام المنظمة بمرضى الأورام خاصة الأطفال منهم ، وذلك من خلال توفير العلاج اللازم ، والاستشارات الطبية الخاصة بهذا المرض.
في ختام اللقاء تم الإتفاق على تجهيز مركز قمينس المخصص لأورام الأطفال بكافة الاحتياجات الطبية وتدريب الأطقم الطبية والطبية المساعدة .
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
أضف تعليقـك