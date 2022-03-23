الخطابي: لجنة الـ 12 الممثلة للبرلمان لن تخالف قرار عملها في البيضاء

قال عضو مجلس النواب المبروك الخطابي، إن ” لجنة الـ12 ” الممثلة للبرلمان لم تقرر بعد الذهاب إلى تونس.

وأكد الخطابي في تصريحات صحفية أن اللجنة لن تعمل بالمخالفة للتعديل الدستوري الـ12 ولا لقرار تشكيلها والذي نص أن تكون مدينة البيضاء مقرا لاجتماعاتها.

وأضاف الخطابي: “أي حديث على الذهاب إلى صياغة قاعدة دستورية مباشرة لا يتفق مع التعديل الدستوري الثاني عشر يعد مخالفا لما اتفقنا عليه، كون التعديل ينص على قيام اللجنة بمراجعة النقاط محل الخلاف في مسودة مشروع الدستور التي كانت عائقا أمام طرح المسودة للاستفتاء”.

وتابع عضو ” لجنة الـ12 “: لا يمكن الذهاب إلى صياغة قاعدة دستورية مباشرة إلا بعد إجراء تعديل دستوري آخر بالتوافق مع مجلس الدولة الاستشاري.

وأشار الخطابي إلى أن اللجنة ستعمل وفق المحددات التي نص عليها قرار تشكيلها والمنبثقة أساسا من التعديل الـ 12.