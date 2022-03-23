المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي يستعرض خطة تطوير الكهرباء بليبيا

بحث مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي، محمود الفطيسي، مع فريق الدعم التابع للوكالة الأميركية للدعم USAID؛ خطة تطوير الكهرباء في ليبيا.

وشهد اللقاء الذي عقد الثلاثاء بالعاصمة طرابلس مناقشة أوجه التعاون مع فريق العمل المعني بوضع استراتيجية لتطوير قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة، إضافة إلى استعراض فريق الدعم التابع للوكالة المراحل التي تم إنجازها في إطار خطة تطوير قطاع الطاقة في ليبيا، والإجراءات والتدابير المتخذة بهذا الشأن.

ويأتي هذا اللقاء الذي حضره خبراء مختصون في مجال الطاقة في إطار التعاون المشترك بين المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي والوكالة الأميركية لدعم قطاع الكهرباء في ليبيا

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