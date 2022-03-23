الكبير يبحث مع صندوق النقد الدولي العمل والشراكة – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير. مع رئيس بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي العمل والشراكة للارتقاء بالسياسات النقدية والمالية.

واستعرض الكبير خلال الاجتماع ضمان الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير الدولية في البنوك المركزية. ومناقشة آخر التطورات الاقتصادية والمالية في ليبيا.

وخلص اللقاء إلى تعزيز جهود التواصل ودعم فريق الصندوق لفتح باب النقاشات مع مؤسسات الدولة الأخرى لتقييم بعض السياسات المالية و التجارية والوضع الاقتصادي بشكل عام.

وأثنى خبراء الصندوق. على الدور المحوري الذي لعبه مصرف ليبيا المركزي خلال السنوات الماضية في المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي والاستدامة المالية طيلة السنوات الماضية.