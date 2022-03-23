العقوري: تشكيل لجنة مع مجلس الدولة لا يعني إلغاء حكومة باشاغا

العقوري: مشاركة البرلمان مع لجنة «الأعلى للدولة» لا يلغي تشكيل حكومة باشاغا

رأى عضو مجلس النواب يوسف العقوري، أنه كان يفترض على المستشارة الأممية ستيفاني وليامز الاتفاق مع لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن البرلمان فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية كسبا للوقت والجهد.

وقال «العقوري» في تصريحات رصدتها «الساعة24»، إنه يفترض على اللجنة المشكلة البدء من آخر ما توصلت إليه لجنة خارطة الطريق من التفاهمات السابقة، من بينها مخرجات الغردقة المتوقفة، ووفق الاتفاق السياسي.

وأضاف، أن المشاركة بين الأعلى والنواب مطلوبة، ومن ثم العودة إلى مجلس النواب للبتّ في هذه المخرجات، وهي المرحلة الختامية

وتابع، أن تشكيل اللجنة والتشارك مع الأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية لا يعني إلغاء قرار مجلس النواب بتشكيل حكومة جديدة، فالبرنامج الذي أتى بحكومة الوحدة الوطنية هو من سحب منها الثقة وهو من شكل الحكومة الليبية، وعلى الدبيبة احترام إرادة الشعب وتسليم السلطة لرئيس الحكومة فتحي باشاغا.

وعبر عن أمله من رئيس الحكومة السابق عبد الحميد الدبيبة عدم تصعيد الموقف، ما يعني الرجوع إلى للمربع الأول من انقسام واقتتال بين أبناء الوطن الواحد.