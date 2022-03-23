المنفي يجدد تأكيده على حياد المجلس الرئاسي

جدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تأكيده على حياد المجلس الرئاسي، من خلال تعامله مع كافة الأطراف السياسية في ليبيا، ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع.

وأضاف المنفي خلال لقائه عدداً من المترشحين لانتخابات مجلس النواب، الأربعاء، في طرابلس، “أن المجلس الرئاسي طوق نجاة لكل الليبيين، لأنه يمثل الأقاليم الثلاثة، ويمثل وحدة البلاد”، مؤكداً دعمه للتوافق بين مجلسي النواب والدولة، وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المحددة.

من جانبهم، أكد المترشحون على ضرورة تحديد مواعيد محددة للانتخابات البرلمانية والرئاسة بشكل متزامن، وإعلان القوائم النهائية للمترشحين للانتخابات التشريعية والرئاسية من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مُعبّرين عن تأييدهم الكامل للمجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية، ودعم جهود المجلس في استمرار وقف إطلاق النار، ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

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