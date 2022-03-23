توحيد المركزي يكون بإعادة هيكلته – أخبار ليبيا 24

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قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق مراجع غيث. إن توحيد المصرف المركزي يكون بإعادة هيكلته.

وأضاف غيث في تصريحات صحفية أن المصرف المركزي طرابلس يريد إرسال السيولة مباشرة إلى المصارف بالمنطقة الشرقية.

وأكد العضو السابق لمجلس إدارة المركزي أن هذا غير مقبول ولا مبرر له في ظل وجود قسم إصدار.

وأوضح غيث. أن السيولة كانت ترسل إلى قسم الإصدار بالمصرف المركزي بنغازي، وهو يوزعها على المصارف وفق نهج معين يُعمل به من قبل.

وأشار إلى أنه سيُعقد الأسبوع المقبل اجتماعًا في تونس لتقييم الخطوات التي تمت في توحيد المركزي.