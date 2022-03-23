غيث: توحيد المصرف المركزي يكون بإعادة هيكلته

أكد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق مراجع غيث أن المصرف المركزي طرابلس يريد إرسال السيولة مباشرة إلى المصارف بالمنطقة الشرقية.

وشدد غيث، في تصريحات خاصة بقناتنا، على أن هذا الأمر غير مقبول ولا مبرر له في ظل وجود قسم إصدار، فقد كانت السيولة ترسل إلى قسم الإصدار بالمصرف المركزي بنغازي، وهو يوزعها على المصارف وفق نهج معين يُعمل به من قبل، منوهاً أن توحيد المصرف المركزي يكون بإعادة هيكلته، وسيُعقد الأسبوع المقبل اجتماع في تونس لتقييم الخطوات التي تمت في هذا الصدد .