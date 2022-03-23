المنفي لـ«صنع الله»: لا بد من إبعاد قطاع النفط عن التجاذبات السياسية

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، في اجتماع خصص لمتابعة سير العمل بمؤسسة النفط، والصعوبات التي تواجهها.

وحسب بيان للمجلس الرئاسي ، فقد أشاد المنفي بجهود العاملين في المؤسسة النفطية من خلال إعادة إنتاج النفط الليبي بالكامل إلى العمل بسرعة كبيرة، على الرغم من الظروف الصعبة التي تعترضهم.

أكد المنفي أهمية الحفاظ على هذا القطاع الحيوي، والنأي به بعيداً عن التجاذبات السياسية، باعتبار مواردها ملك لكافة الليبيين.

ووجه رئيس المجلس الرئاسي بضرورة تطوير الحقول والمواني النفطية التابعة للمؤسسة بكافة احتياجاتها، باعتبارها الجهة الوحيدة التي تدير شؤون إنتاج، وتنقيب، وتكرير، وتصدير، وبيع النفط في ليبيا.

من جهته، أشاد المهندس صنع الله بدعم المجلس الرئاسي لخطط وبرامج المؤسسة، حتى تطور آلياتها في التنقيب، والإنتاج، والتصدير، خاصة في ظل الأحداث الأخيرة التي تعصف بأسواق النفط والغاز في العالم.

ما بين صنع الله، ملامح الخطة التطويرية للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022م، والتي تهدف إلى زيادة الإنتاج اليومي، إلى جانب تحديد الالتزامات القائمة على المؤسسة خلال الأعوام الماضية.