وزارة الحكم المحلي: خطط لتفعيل مكاتب حاضنات الأعمال داخل البلديات

بحثت وزارة الحكم المحلي رفقة ممثلي مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليبيا، تعزيز دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة وريادة الأعمال بالبلديات.

جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري، الأربعاء، ضم مدير مكتب ريادة الأعمال وحاضنات المشاريع الصغرى بالوزارة أكرم المخزنجي، وممثلين عن إدارات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، ناقش آلية التعاون والشراكة في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتأسيس المشروعات الصغرى من خلال تفعيل مكاتب حاضنات الأعمال داخل البلديات.

كما استعرض الاجتماع وسائل الدعم الفني والاستشاري الذي سيقدمه البرنامج الأممي لرواد الأعمال، عبر الحاضنات التي تُشكّل مجالاً لإعداد وتخريج كوادر شبابية تساهم في دعم الاقتصاد والتنمية المحلية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية