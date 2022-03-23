توقيع اتفاقية المشروع الوطني لاندماج ذوي الإعاقة بين وزارة التربية والتعليم وعدة جهات أخرى

وقع وزير التربية والتعليم الدكتور موسى محمد المقريف اتفاقية المشروع الوطني لاندماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتهدف هذه الاتفاقية إلى التعاون والشراكة بين عدة جهات لإنشاء منصة إلكترونية تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم، إضافة إلى تدريبهم وتأهيلهم وإدماجهم في المجالات المختلفة .

ووقع الاتفاقية كل من وزرات التعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الاجتماعية والعمل والتأهيل والتعليم التقني والفني والاقتصاد والتجارة والمواصلات والهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، كما أكدت الاتفاقية على حق وصول كافة الخدمات لذوي الإعاقة والتصميم الشامل الذي يراعي كل الفئات، كما تشمل مجالات التعاون ودعم المشاريع والأنشطة الاقتصادية والتعاون في المجالات والأنشطة الاجتماعية والترفيهية والرياضية وأي مجالات مماثلة يتفق عليها الأطراف.

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