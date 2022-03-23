المنفي يؤكد على النأي بمؤسسة النفط بعيداً عن التجاذبات السياسية

أخبارليبيا24

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. اليوم الأربعاء ضرورة النأي بالمؤسسة الوطنية للنفط بعيداً عن التجاذبات السياسية.

وشدد المنفي عقب لقائه رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله. على أهمية الحفاظ على هذا القطاع الحيوي.

ووجه بضرورة تطوير الحقول والموانئ النفطية التابعة للمؤسسة بكافة احتياجاتها. باعتبارها الجهة الوحيدة التي تدير شؤون إنتاج، وتنقيب، وتكرير، وتصدير، وبيع النفط في ليبيا.

رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، في اجتماع خصص لمتابعة سير العمل بالمؤسسة الوطنية للنفط، والصعوبات التي تواجهها.

من جهته، أشاد صنع الله بدعم المجلس الرئاسي لخطط وبرامج المؤسسة، حتى تطور آلياتها في التنقيب، والإنتاج، والتصدير.

وبين رئيس المؤسسة ملامح الخطة التطويرية للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022م، والتي تهدف إلى زيادة الإنتاج اليومي.