بو سعدة: تسلم الحكومة الليبية للمقرات في شرق وجنوب البلاد يؤكد الدعم القبلي لها

أكدت عضو مجلس النواب فاطمة بوسعدة أن ما قامت به الحكومة الليبية من تسلم السلطة سلميًا وبشكل سلس في المنطقتين الجنوبية والشرقية، يؤكد رغبة الحكومة في الحفاظ على الأمن والاستقرار ورغبتها في سلوك أيسر الطرق للقيام بمهامها المكلفة بها، دون وجود أي تصعيد أو اشتباك.

وأوضحت بوسعدة في تصريحات صحفية أن هذا التسلم السلس يؤكد على الدعم القبلي والاجتماعي لهذه الحكومة في المنطقتين.

وأشارت إلى أن الحكومة الليبية هي صاحبة السلطة رسميا الآن والمسؤولة عن إدارة البلاد حتى بدون إجراءات التسليم.