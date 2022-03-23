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المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: نتطلع لانضمام مجلس النواب لمشاورات تونس

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن مجلس النواب تلقى دعوة لتشكيل لجنة إعداد القاعدة الدستورية في الثالث من مارس الجاري.

وأضاف دوجاريك خلال مؤتمر صحفي أنّ الأمم المتحدة تتطلع لتقديم مجلس النواب قائمة ممثليه في اللجنة الدستورية المشتركة مع مجلس الدولة للانضمام للمشاورات القائمة في تونس.

وتوقع دوجاريك أن يقدم مجلس النواب ممثليه في اللجنة خلال الأيام القليلة القادمة.

يشار إلى أن المستشارة الأممية ستيفاني وليامز واصلت اجتماعاتها مع ممثلي مجلس الدولة في تونس لليوم الثاني ضمن مبادرتها التي أعلنت أنها تهدف للتوافق مع مجلس النواب -الذي تغيب عن المشاورات- على أساس دستوري وقانوني لإجراء الانتخابات.

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«دوجاريك» الأمم المتحدة ليبيا مجلس النواب

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صحيفة الساعة 24

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