الشارف: الحكومة الليبية ستمارس مهامها من طرابلس قريباً دون دماء

وصف عضو مجلس النواب أحمد الشارف زيارة نائب رئيس الحكومة الليبية وعدد من الوزراء للمنطقة الجنوبية بالمهمة، مشيراً إلى أن الوفد سيقوم بزيارة إلى المنطقة الغربية في القريب العاجل.

وكشف الشارف في تصريحات خص بها 218 ترتيبات مباشرة الحكومة من طرابلس بالمتقدمة جداً، لافتاً إلى أنها ستمارس مهامها من العاصمة دون إراقة دماء أو صعوبات، كما أنها ستكون حكومة لكل الليبيين.

وأضاف الشارف أن المرحلة القادمة ستكون آخر المراحل الانتقالية من خلال تركيز الحكومة على التجهيز للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتنفيذ خارطة الطريق، منوهاً بأن الحكومة ستهتم بفتح المجال الجوي الدولي وتحسين الخدمات الصحية والأمنية والتعليمية للمنطقة الجنوبية.

جدير بالذكر أن المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أكد تسلم الحكومة، الثلاثاء، مقر رئاسة الوزراء بالمنطقة الجنوبية، بعد أن تسلم قبل أيام مقر الديوان بالمنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أن الترتيبات متواصلة لتسلم مقر ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس بشكل سلس وسلمي، خلال المدى القريب.

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