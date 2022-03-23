المنظمة الليبية للإغاثة توزع مساعدات على نازحي ومهجري مدينة مرزق

قامت المنظمة الليبية للإغاثة بتوزيع مساعدات على نازحي ومهجري مدينة مرزق، وتتكون المساعدات من فراشات وبطاطين ودفايات ومواد تنظيف وأغطية وملابس وأحذية ومصابيح كهربائية ومواد مطبخ، وتأتي هذه الحملة في إطار تخفيف أعباء مهجري مرزق وتخفيف معاناتهم في ظل تردي الأوضاع المعيشية.
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قناة ليبيا
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