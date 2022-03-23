مدير مطار مصراتة يعلن استنئاف الرحلات الجوية مع شرق البلاد

أخبارليبيا24- خاص

أعلن مدير عام مطار مصراتة الدولي عادل قزيط. اليوم الأربعاء، استنئاف الرحلات الجوية مع شرق البلاد بعد توقفها الفترة الماضية.

وقال قزيط لـ”أخبارليبيا24″ إن الرحلات الداخلية من وإلى مطار مصراتة عادت بشكل طبيعي مع مطار بنينا الدولي.

وأوضح مدير عام المطار أن الرحلات الجوية بالمطار ستكون كما هي مجدولة سابقاً من شركات الطيران.

وكان مدير عام مطار معيتيقة الدولي لطفي الطبيب أعلن أمس الثلاثاء عن استنئاف الرحلات الداخلية مع شرق البلاد.

وقال الطبيب لـ”أخبارليبيا24″ إن الرحلات الداخلية ستعود من وإلى مطار معيتيقة مع مطارات المنطقة الشرقية. كما هي مجدولة بالمطار من شركات الطيران.