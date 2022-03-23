أبو الغيط لمجلس الأمن: التدخل الأجنبي في الأزمة الليبية يُسهم في تعقيدها وتصلب مواقف أطرافها

أشار الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى أن “شبح الانقسام، يُطل من جديد في ليبيا، في ظل استمرار تواجد الميلشيات والقوات الأجنبية والمرتزقة التي توافقنا جميعاً على ضرورة رحيلها عن البلاد في مؤتمري برلين 1 و2 وبدعم مجلس الأمن”.

أبو الغيط، في كلمته أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التعاون مع جامعة الدول العربية، أكد أن التدخل الأجنبي في الأزمة الليبية يُسهم في تعقيدها وتصلب مواقف أطرافها، وإطالة أمدها، مضيفاً: “إننا نرغب في رؤية الشعب الليبي قادراً علي أن يختار بحرية ممثليه عبر صناديق الاقتراع في انتخابات نزيهة مستعرون للمشاركة في مراقبتها في أقرب وقت ممكن”.