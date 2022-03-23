امراجع غيث: توحيد المصرف المركزي يكون بإعادة هيكلته

أكد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق مراجع غيث، أن يكون توحيد المصرف المركزي بإعادة هيكلته، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يُعقد الأسبوع المقبل اجتماع في تونس لتقييم الخطوات التي تمت في هذا الصدد.

وقال «غيث» في تصريحات رصدتها «الساعة24»، إن المصرف المركزي طرابلس يريد إرسال السيولة مباشرة إلى المصارف بالمنطقة الشرقية، وهذا غير مقبول ولا مبرر له في ظل وجود قسم إصدار».

واضاف أنه كانت السيولة ترسل إلى قسم الإصدار بالمصرف المركزي بنغازي، وهو يوزعها على المصارف وفق نهج معين يُعمل به من قبل.