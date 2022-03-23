تجمع حزبي مرتقب لاقتراح تعديلات على اللائحة التنفيذية للأحزاب

اتفقت أحزاب سياسية حضرت اجتماعًا، اليوم الأربعاء، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، على عقد تجمع للأحزاب المرخصة يجرى من خلاله الاتفاق على مجموعة التعديلات المطلوبة في اللائحة التنفيذية للأحزاب.

وأفاد بيان، نشرته صفحة حكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك»، بأن الدبيبة اجتمع بديوان رئاسة الوزراء مع عدد من الأحزاب السياسية ضمن مبادرة «عودة الأمانة للشعب».

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ونقل البيان عن ممثلي الأحزاب قولهم إنهم سوف يقترحون شخصيات لعضوية اللجنة الوطنية لتنفيذ خطة «عودة الأمانة للشعب». فيما أكد الدبيبة «إجراء الانتخابات في موعدها»، مشددًا على أهمية «دور الأحزاب في الدفع باتجاه إعادة الأمانة للشعب».

وأشار البيان إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية «طلب من الأحزاب السياسية تقديم مقترح لدعم الدولة للأحزاب، لخلق تنافس سياسي ديمقراطي شريف بعيدًا عن التمويل الخارجي».

جانب من لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عددا من الأحزاب السياسية. الأربعاء 23 مارس 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

جانب من لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عددا من الأحزاب السياسية. الأربعاء 23 مارس 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

جانب من لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عددا من الأحزاب السياسية. الأربعاء 23 مارس 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

جانب من لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عددا من الأحزاب السياسية. الأربعاء 23 مارس 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)