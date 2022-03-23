باشاغا: الحكومة منتهية الولاية تستغل حرصنا  على عدم استخدام العنف والتصعيد العسكري

العنوان – طبرق

قال رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، إن الحكومة منتهية الولاية تستغل حرص الحكومة الليبية على عدم استخدام العنف والتصعيد العسكري.

وأضاف باشاغا في بيان له أن الحكومة منتهية الولاية مازالت تغتصب السلطة وتحتل المقار الحكومية بالعاصمة طرابلس

وأكد رئيس الحكومة أن استمرار الحكومة منتهية الولاية في اغتصاب السلطة والتهديد بالعنف من شأنه أن ينال من اتفاق وقف إطلاق النار ويقوّض الجهود المحلية والدولية الساعية لإجراء الانتخابات.

ورحب باشاغا بمساعي البعثة الأممية لدعم المسار الدستوري عبر اللجان الدستورية التي اختارها مجلسا النواب والدولة.

وحث كل الأطراف على دعم هذا المسار لإنجاز الاستحقاق الدستوري الذي سيكون أساساً للانتخابات التي تعهدت حكومتنا بدعمها وتهيئة الظروف اللازمة لإجرائها في كل ليبيا

ولفت إلى أن ضمان إجراء الانتخابات وتحققها على أساس دستوري يتطلب تضافر الجهود المحلية والدولية لوقف التصعيد السياسي والعسكري الذي تمارسه الحكومة منتهية الولاية.