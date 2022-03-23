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التغذية المدرسية محور اجتماع مجلس التطوير الاقتصادي ببرنامج الغذاء العالمي

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي مع ممثلي برنامج الأغذية العالمي، آليات العمل والتعاون المشترك في ما يتعلق ببرامج التغذية المدرسية والحماية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال اجتماع المدير العام للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، الأربعاء، بنائب المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في ليبيا “ياسو يوكي ميساور” والوفد المرافق له.

واستعرض الجانبان سبل وإمكانيات تقديم الدعم الفني من برنامج الأغذية العالمي للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، في مجال المشروعات ذات العلاقة بطبيعة عمل المنظمة الدولية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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