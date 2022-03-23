التغذية المدرسية محور اجتماع مجلس التطوير الاقتصادي ببرنامج الغذاء العالمي

بحث المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي مع ممثلي برنامج الأغذية العالمي، آليات العمل والتعاون المشترك في ما يتعلق ببرامج التغذية المدرسية والحماية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال اجتماع المدير العام للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، الأربعاء، بنائب المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في ليبيا “ياسو يوكي ميساور” والوفد المرافق له.

واستعرض الجانبان سبل وإمكانيات تقديم الدعم الفني من برنامج الأغذية العالمي للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، في مجال المشروعات ذات العلاقة بطبيعة عمل المنظمة الدولية.

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