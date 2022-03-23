الدبيبة يطلب من الأحزاب السياسية تقديم مقترح لدعم الدولة للأحزاب

أخبارليبيا24

طلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأربعاء. من الأحزاب السياسية تقديم مقترح لدعم الدولة للأحزاب.

وأوضح الدبيبة. خلال لقائه عددا من الأحزاب السياسية ضمن مبادرة عودة الأمانة للشعب. أن هذا المقترح لخلق تنافس سياسي ديمقراطي شريف بعيدا عن التمويل الخارجي.

أكد رئيس الحكومة. على إجراء الانتخابات في موعدها، مشددا على أهمية دور الأحزاب في الدفع باتجاه إعادة الأمانة للشعب.

واتفق الحاضرون. على عقد تجمع للأحزاب المرخصة يجري من خلاله الاتفاق على مجموعة التعديلات المطلوبة في اللائحة التنفيذية للأحزاب.

واقترح خلال اللقاء شخصيات لعضوية اللجنة الوطنية لتنفيذ خطة عودة الأمانة للشعب.