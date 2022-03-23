اللواء المسماري: القوات المسلحة تتعرض لحملة شائعات وأكاذيب ولا ندعم أي طرف في الحرب الروسية الأوكرانية

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري أن القيادة العامة تقف دائما مع السلام والاستقرار وضد الحروب بشكل عام وبشكل خاص بين روسيا وأوكرانيا كبلدين جارين تربطنا بهم علاقات جيدة.

اللواء المسماري، وفي مؤتمر صحفي استثنائي عقده اليوم الأربعاء، أكد أن هناك حربا إعلامية ترتكز على الشائعات والأكاذيب تشن على القيادة العامة للقوات المسلحة حيث تنشر بعض المواقع وعلى رأسها قناة “الجزيرة” القطرية أخبارا مزيفة تتحدث عن انحياز القوات المسلحة إلى أوكرانيا ضد روسيا ومن ثم تنشر أخبارا أخرى تقول أن القيادة العامة تدعم روسيا ضد أوكرانيا، موضحا أن القيادة العامة لا تدعم أي طرف وتتمنى السلام لجميع دول العالم.

كما أكد المسماري دعم بيان اللجنة العسكرية المشتركة، مشيراً الى مطالبة القيادة العامة بعدم تسييس عمل هذه اللجنة التي تعمل من أجل كل الليبيين.