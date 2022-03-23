المنفي يدعو «حكومة الوحدة» لمضاعفة عملها «لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين»

دعا رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إلى ضرورة قيام حكومة الوحدة الوطنية خلال هذه المرحلة بمضاعفة العمل من خلال الوزارات والهيئات والمصالح التابعة لها «من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في جميع المجالات»، وفق بيان للمجلس الرئاسي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع المنفي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عادل جمعة، اليوم الأربعاء، في إطار «متابعة المجلس الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، في عديد القطاعات تنفيذًا للمهام الموكلة لها»، وفق البيان.

– المنفي: المجلس الرئاسي طوق نجاة لكل الليبيين ويمثل وحدة البلاد

– المنفي: «الرئاسي» ليس طرفا في الصراع.. نسمع الجميع ثم نتدخل بتوافق وطني

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، اعتبر المنفي أن «المجلس الرئاسي طوق نجاة لكل الليبيين؛ لأنه يمثل الأقاليم الثلاثة، ويمثل وحدة البلاد»، مجددًا التأكيد على «حيادية المجلس الرئاسي من خلال تعامله مع كافة الأطراف السياسية في ليبيا، ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع».

وقال المنفي، خلال اجتماع مع مرشحين رئاسيين أمس الثلاثاء، إن المجلس لا يريد أن يكون طرفًا في الصراع حتى لا تفشل العملية السياسية، معقبًا: «لا نقول (نحن على) الحياد، ولكن نسمع الجميع ثم نتدخل بتوافق وطني».

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلتقي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية. الأربعاء 23 مارس 2022 (صفحة المجلس على فيسبوك)