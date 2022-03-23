المنفي يشدد على إبعاد القطاع النفطي عن التجاذبات السياسية

شدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على أهمية الحفاظ على القطاع النفطي، والنأي به بعيداً عن التجاذبات السياسية، مؤكداً على ضرورة تطوير الحقول والموانئ النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط بكافة احتياجاتها، باعتبارها الجهة الوحيدة التي تدير شؤون إنتاج وتنقيب وتكرير وتصدير وبيع النفط في ليبيا.

وأشاد المنفي خلال لقائه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الأربعاء، بجهود العاملين في المؤسسة، من خلال إعادة إنتاج النفط الليبي بالكامل إلى العمل بسرعة كبيرة، على الرغم من الظروف الصعبة التي تعترضهم، وفق بيان الرئاسي.

من جانبه اطّلع صنع الله رئيس المجلس الرئاسي على ملامح الخطة التطويرية للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022، والتي تهدف إلى زيادة الإنتاج اليومي، إلى جانب تحديد الالتزامات القائمة على المؤسسة خلال الأعوام الماضية.

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