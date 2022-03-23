المنفي يبحث أسباب تدني الخدمات بمصرف الادخار في درنة والقبة والمرج

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء مديري فروع مصرف الادخار والاستثمار العقاري درنة، القبة، المرج الذين استعرضوا أمامه المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل الفروع، التي أدت لتدني مستوى الخدمات التي يقدمونها للزبائن، والحلول المقترحة لتذليلها.

من جهته أكد الدبيبة خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس على دور فروع المصرف في المناطق تنفيذاً للتعميمات الصادرة من الإدارة العامة مؤخراً بمنح القروض للشباب عن طريق الفروع لمعالجة مشكلة السكن في البلاد، ووضعها خطة عمل لتقييم المشاريع السكنية التي لازالت قيد الإنشاء ومنح القروض لاستكمالها.