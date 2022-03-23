وزير الخدمة المدنية في حكومة باشاغا يطالب المركزي إيقاف أذونات الصرف المالي

العنوان – طبرق

طالب وزير الخدمة المدنية محمود أبونعامة المصرف المركزي إيقاف الصرف المالي للوزارة وإيقاف كافة الأذونات الخاصة بالصرف المالي باستثناء المرتبات الخاصة بالموظفين.

وأضاف أبونعامة في بيان له أن أي قرارات أو تعيینات صدرت عن الوزارة بعد قرار منح الثقة بتاريخ 01 مارس الجاري تعتبر باطلة ولايعتد بها.

وطالب وزير الخدمة المدنية كافة الجهات الاعتبارية والمصارف العاملة داخل الدولة الليبية بإلغاء كافة التوقيعات الخاصة بالوزارة لحين تعميم الأختام والتوقيعات الجديدة.

وتعهد أبونعامة بالوفاء بالالتزامات التي من شأنها تسهيل وتذليل الصعوبات أمام المواطن وإحداث إصلاحات إدارية ووظيفية للهياكل التنظيمية داخل الوزارة.