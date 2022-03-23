هل يُسجل الدبيبة هدفاً سياسياً عبر نادي الأهلي طرابلس؟

قال موقع أفريكا إنتلجنس، إن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة قد أرسل الطائرة إيرباص A340 التابعة للحكومة، والتي يستعملها عادة لرحلاته الرسمية، لتقل لاعبي وطاقم نادي الأهلي طرابلس من لوساكا بعد فوز الفريق في منتصف مارس الجاري على زاناكو الزامبي، بنتيجة 3-2 ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، حيث هبطت الطائرة التي أجرت صيانة في مطار هامبورغ الألماني في مطار لوساكا مساء 16 مارس، قبل أن تغادر في منتصف النهار التالي عائدة إلى ليبيا.

ورأى الموقع في خطوة الدبيبة محاولةً لتعزيز شعبيته بين الليبيين، في وقت يتعرض فيه لضغوط متزايدة لتسليم السلطة لحكومة فتحي باشاغا، والذي بعث بدوره أيضاً رسالة تهنئة للأهلي بعد الفوز على زاناكو.

وبحسب الصحيفة، لطالما كان النادي الأهلي مقصداً للسياسيين، وسبق أن ترأسه رجل الأعمال إسماعيل الشتيوي، أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021 قبل أن يتم إلغاؤها، كما استقال الرئيس السابق ساسي أبو عون نهاية عام 2021، قبل أن تقوم وزارة الرياضة بحكومة الوحدة بتكليف لجنة إدارية برئاسة فرج أحمد إدريس، غير أن ذلك لم يمنع إدريس من تهنئة باشاغا بتكليفه برئاسة الحكومة من مجلس النواب في فبراير.

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