رئيس الحكومة الليبية: حكومة الدبيبة تغتصب السلطة وتحتل المقار الحكومية بالعاصمة طرابلس استنادا على فرض الأمر الواقع

أصدر رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، بياناً بشان دعم المسار الدستوري.

باشاغا، وفي بيانه الذي طالعته قناتنا، قال: “في الوقت الذي ترحب فيه الحكومة الليبية بالتوافق التاريخي بين مجلسي النواب والدولة، والذي نتج عنه التعديل الدستوري الثاني عشر واختيار الحكومة الليبية كممثل وحيد للسلطة التنفيذية للدولة الليبية”.

وتابع: “وترحب الحكومة بمساعي البعثة الأممية ومجهودات مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز بشان دعم المسار الدستوري من خلال اللجان الدستورية التي يتم اختيارها من مجلسي النواب والأعلى للدولة”.

واستكمل: “وتحث الحكومة كافة الأطراف على دعم هذا المسار والتعامل بإيجابية في سبيل إنجاز هذا الاستحقاق الذي سيكون أساسا للانتخابات الذي تعهدت حكومتنا على انجازه بتقديم كافة انواع الدعم السياسي والفني واللوجستي وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات في كل ليبيا”.

وأضاف: “ومما تجدر الإشارة إليه أن ضمان إجراء الانتخابات وتحققها على اساس دستوري ونزيه وشفاف بتطلب بالضرورة نظافر كافة الجهود المحلية والدولية لوقف التصعيد السياسي والعسكري الذي تمارسه الحكومة منتهية الولاية التي لا زالت تغتصب السلطة وتحتل المقار الحكومية بالعاصمة طرابلس استنادا على فرض الأمر الواقع واستغلالا لحرص الحكومة الليبية على عدم استخدام العنف والتصعيد العسكري، ومن شان استمرار الحكومة منتهية الولاية في اغتصاب السلطة والتهديد بالعنف ان تنال بتصرفاتها غير المسؤولة من النفاق وقف إطلاق النار وتقويض الجهود المحلية والدولية السامية لإجراء الانتخابات وهوما بشكل انتهاك فاضحة لمبادئ الديمقراطية والدولة المدنية”.