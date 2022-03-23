الدبيبة: نحتاج إلى مقترح لدعم الأحزاب بعيدا عن التمويل الخارجي

التقى رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، عددا من الأحزاب السياسية ضمن مبادرة عودة الأمانة للشعب.

وأكد الدبيبة خلال اللقاء، على إجراء الانتخابات في موعدها، مشددا على أهمية دور الأحزاب في الدفع باتجاه إعادة الأمانة للشعب.

وطلب الرئيس من الأحزاب السياسية تقديم مقترح لدعم الدولة للأحزاب، لخلق تنافس سياسي ديمقراطي شريف بعيدا عن التمويل الخارجي.

واتفق الحاضرون على عقد تجمع للأحزاب المرخصة يجري من خلاله الاتفاق على مجموعة التعديلات المطلوبة في اللائحة التنفيذية للأحزاب، إضافة إلى اقتراح شخصيات لعضوية اللجنة الوطنية لتنفيذ خطة عودة الأمانة للشعب.