«التعليم» تحسم الموقف بشأن عطلة المدارس بسبب الأحوال الجوية

قرر وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف، إعطاء السلطة التقديرية لمراقبي التربية والتعليم بالبلديات لمنح العُطلة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وجاء في منشور للوزارة على «فيسبوك» أن الوزير تلقى عديد الاتصالات الهاتفية بشأن طلب الموافقة لمنح العطلة، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها بعض البلديات.

وأكد الوزير في المنشور إتاحة السلطة التقديرية لكل مراقبة تعليمية على حدة، لحماية الطلاب والمعلمين والعاملين في قطاع التعليم.

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وشهدت مدن ليبية حالة من الطقس السيئ تمثلت في هبوب عواصف ترابية ورملية تسببت في انعدام الرؤية، ما دفع وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لدعوة المواطنين بتجنب الخروج أثناء العاصفة الرملية، وإغلاق أي مصدر يدخل الهواء للمنزل.