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رئيس المجلس الرئاسي يلتقي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية

تم النشر منذُ 53 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 23 مارس 2022 (وال)- شدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على ضرورة قيام الحكومة خلال هذه المرحلة بمضاعفة العمل من خلال الوزارات والهيئات والمصالح التابعة لها، من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في جميع المجالات.
تصريحات المنفي جاءت خلال لقائه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عادل جمعة اليوم الأربعاء، في إطار متابعة المجلس للإجراءات التي اتخذتها الحكومة، في العديد من القطاعات تنفيذًا للمهام الموكلة لها. (وال) ح س/ ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

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