وزير الخارجية: نحن نؤيد السلام والاستقرار العالميين في منطقة البحر الأبيض المتوسط

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الحكومة الليبية حافظ قدّور، أن رئيسه فتحي باشاغا يؤيد السلام والحوار واحترام سيادة جميع البلدان.

وقال قدّور في تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية: “نحن نؤيد السلام والاستقرار العالميين في منطقة البحر الأبيض المتوسط وفي جميع المناطق الأخرى، كما نؤيد الحوار كأداة لحل النزاعات”.

وأضاف: “نحن مع استقلال وسيادة جميع الدول”، مؤكدا أنه “لا يمكن لدولة مهاجمة دولة أخرى” وبالتالي “نحن لا نوافق على تدخل روسيا في أوكرانيا“.

وختم قدّور “ندعو روسيا للتوقف”.