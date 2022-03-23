باشاغا: ندعو كل الأطراف لدعم المسار السياسي بقيادة “ستيفاني”

رحب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية فتحي باشاغا بالتوافق التاريخي بين مجلسي النواب والدولة، والذي نتج عنه التعديل الدستوري الثاني عشر واختيار الحكومة الليبية كممثل وحيد للسلطة التنفيذية للدولة الليبية.

وأشاد باشاغا في بيان طالعته “الساعة 24” بمساعي البعثة الأممية ومجهودات مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني ويليامز” بشأن دعم المسار الدستوري من خلال اللجان الدستورية التي يتم اختيارها من مجلسي النواب والدولة.

وحث رئيس الحكومة الليبية كافة الأطراف على دعم هذا المسار والتعامل بإيجابية في سبيل إنجاز هذا الاستحقاق الذي سيكون أساساً للانتخابات، التي تعهدت الحكومة بتقديم كافة أنواع الدعم السياسي والفني واللوجستي وتهيئة الظروف اللازمة لإجرائها في كل ليبيا.

وأشار باشاغا إلى أن ضمان إجراء الانتخابات وتحققها على أساس دستوري ونزيه وشفاف؛ يتطلب بالضرورة تضافر كافة الجهود المحلية والدولية لوقف التصعيد السياسي والعسكري الذي تمارسه الحكومة منتهية الولاية التي لازالت تغتصب السلطة وتحتل المقار الحكومية بالعاصمة طرابلس.

وأضاف أن الحكومة المنتهية تستند على فرض الأمر الواقع وتستغل حرص الحكومة الليبية على عدم استخدام العنف والتصعيد العسكري، محذرا من أن استمرار الحكومة منتهية الولاية في اغتصاب السلطة والتهديد بالعنف من شأنه أن تنال بتصرفاتها غير المسؤولة من اتفاق وقف إطلاق النار وتقويض الجهود المحلية والدولية الساعية لإجراء الانتخابات وهو ما يشكل انتهاكاً فاضحاً لمبادئ الديمقراطية والدولة المدنية.