المنفي يؤكد على منح القروض للشباب لمعالجة مشكلة السكن

العنوان – طرابلس

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء على دور فروع المصرف في المناطق منح القروض للشباب لمعالجة مشكلة السكن في البلاد

وشدد المنفي خلال لقائه مديري فروع مصرف الادخار والاستثمار العقاري درنة، القبة، المرج منح القروض تنفيذاً للتعميمات الصادرة من الإدارة العامة مؤخراً.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي إلى وضع خطة عمل لتقييم المشاريع السكنية التي لازالت قيد الإنشاء ومنح القروض لاستكمالها.

واستعرض المنفي خلال اللقاء المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل الفروع، التي أدت لتدني مستوى الخدمات التي يقدمونها للزبائن، والحلول المقترحة لتذليلها.