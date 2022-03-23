بنغازي | تخريج الدفعة الدولى لمدربي فض النزعات محليًا

بنغازي 23 مارس 2022 (وال)- شهد مركز وهبي البوري الثقافي بمدينة بنغازي مساء اليوم الأربعاء، حفل تكريم بمناسبة تخريج “30” مدربًا محليًا في فض النزعات في ليبيا، بحضور رئيس الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية سعد العبار.

الاحتفالية نظمته المنظمة الدولية لطفولة وذوي الإعاقة، ضمن مشروع “لنطوي الأمس لغد”، تم خلالها تكريم عدد من الشخصيات بينها؛ رئيس إدارة المحاماة العامة بنغازي الأستاذة فريحة الشركي، والمستشار فرج المشاي بإدارة المحاماة العامة، وذلك لدرهما في تحفيز موظفيهم على الالتزام بالبرامج التدريبية، ومدير عام وكالة الأنباء الليبية الدكتور إبراهيم هدية المجبري، ودوره في إنجاح الإعلامي في إبراز مراحل المشروع.

وقال المنظمة الدولية لطفولة وذوي الإعاقة محمد السليني – لوكالة الأنباء الليبية – إنه تم “اختيار 24 متدربًا ممن اجتازوا الاختبارات النهائية بالنجاح، وأضيف إليهم عدد 6 آخرين ممن كانوا متميزين أثناء الدورات، حيث تضمن التدريب إعداد مدربين عدة مناهج فض النزاعات، والمصالحة الوطنية، العنف، أنواع النزاع، وركزنا على توضيح الفرق بين مدرب فض النزاعات والإعداد العام للمدربين TOT في التنمية البشرية”.

وأضاف السليني: “كان البرنامج مكثف من حيث التدريبات العملية، من خلال مهارات حديثة معتمدة دولية في قواعد التدريب، فمدرب فض النزعات أحد أساليبه صناعة نزاع داخل القاعة بين المجموعات، وبالتالي عليه أين يمتلك مهارة السيطرة عليه، وقراءة لغة الجسد للمتدربين، وأسلوب الشبكة، وتضمنت أيام الأخيرة أسلوب مسرح التدريب المستحدث عالميًا، وحسب تقديري هي المرة الأولى التي تطبق محليًا والتي تهدف إلى ترسيخ المعلومة لدى المتدرب، فالمخرج والممثل والناقد والجمهور هم المتدربون أنفسهم”.

وأكد السليني أنه تم التقدم لتمديد المشروع الذي سيستأنف خلال صيف هذا العام، ومن المرجح أنه سيُنفذ داخل عدد من المدن الليبية، وهذه المرحلة القادمة سيخوضها المدربين الذين تم تخريجهم اليوم.

ووفقا لخطة المنظمة خلال العام القادم 2023؛ سيتجاوز عدد مدربي فض النزاعات في ليبيا 120 مدربًا، وسينطلق خلال شهر رمضان القادم مؤتمر عن فض النزاعات، وأهميته محليا في المصالحة الوطنية ودأب النزعات الداخلية، وسيتولى الخريجين مهام التحضير له على مدار يومين متتالين.

وتجدر الإشارة إن المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي الإعاقة، نفذت المشروع بالشراكة مع منظمة شارب SHARP، وبرعاية الاتحاد الأوروبي في الفترة من شهر نوفمبر من العام الماضي، والتب أنهتها بنسبة نجاح 80 % قبل الموعد المحدد وهو الأول من شهر أبريل القادم للعام الحالي 2022. (وال) هــ ش/ ر ت

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