المسماري يعلق على نبأ زيارة حفتر إلى موسكو

أخبار ليبيا24

وصف، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، الأنباء حول زيارة المشير خليفة حفتر إلى موسكو، أو نية إرسال جنود للقتال مع القوات الروسية في أوكرانيا، بأنه كلام “غير منطقي”.

وأكد المسماري، في مؤتمر صحفي الأربعاء، أن الغرض من تلك الشائعات هو تشويه القوات المسلحة العربية الليبية، والزج بها غاية إعلامية تستهدف الجيش الليبي منذ فترة طويلة.

وأكد المسماري، إن القيادة العامة للقوات المسلحة لا تقف مع أي طرف في الحرب الدائرة في أوكرانيا. وقال، “نحن مع الحرب ضد الإرهاب فقط”، مطالباً وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية واستقاء الأخبار من مصادرها الأصلية.

وأضاف المسماري، أن القيادة مع توجه المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وكذلك مع الدول الإقليمية.

وأكد المسماري، دعم لبيان وزير الدفاع بالحكومة الليبية، برئاسة فتحي باشاغا، مشيرًا إلى أنه يتفق مع رغبات كل الليبيين ويتماشى مع الأهداف المعلنة للقيادة العامة في محاربة الإرهاب والجريمة.

وقال المسماري، إن التعبير عن موقف ليبيا من الحرب في أوكرانيا هو من مسؤولية وزير الخارجية، حافظ قدور. داعياً الروس والأوكران إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات ومعالجة شواغلهم والخروج بنتائج تلبي مطالبهم لحماية الشعوب من ويلات الحروب.

وتحدث المسماري، على ما جاء من ممثلي القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5). وما ورد في بيان وزير الدفاع بحكومة فتحي باشاغا بشأن الالتحاق بالقوات المسلحة سواء الجنود أو طلبة المعاهد والكليات العسكرية.

وطالب، بعدم العبث بإنجازات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وأبرزها فتح الطريق الساحلي وفتح الرحلات الجوية. وأن يتحول هذا العبث لحقائق على الأرض تفضي إلى تقويض مشروع توحيد المؤسسة العسكرية.

وطالب المسماري، بعثة الأمم المتحدة، بألا تدير الفوضى والابتعاد عنها، بعكس ما يرغب الليبيين. ودعم الحكومة المكلفة من مجلس النواب، والتي جرى التوافق عليها واختيارها نتيجة حوار ليبي ليبي.