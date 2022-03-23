وزير الخدمة المدنية بالحكومة الليبية: أي قرارات أو تعيينات من حكومة الدبيبة باطلة

قطع وزير الخدمة المدنية بالحكومة الليبية محمود أبو نعامة، عهدا على نفسه أمام الشعب الليبي بالوفاء بكافة الالتزامات التي من شأنها تذليل وتسهيل الصعوبات أمام المواطن الليبي، والعمل على إحداث إصلاحات إدارية ووظيفية الهياكل التنظيمية داخل الوزارة والكادر الوظيفي العام في الدولة.

وطالب أبو نعامة، في خطاب له، المصرف المركزي إيقاف كافة الأذونات الخاصة بالصرف المالي باستثناء المرتبات الخاصة بالموظفين.

وشدد على أن أي قرارات أو تعيينات صدرت عن الوزارة بعد قرار منح الثقة بتاريخ 1 مارس الحالي تعتبر باطلة، مطالبا كافة الجهات الاعتبارية والمصارف بإلغاء كافة التوقيعات الخاصة بالوزارة بالحكومة منتهية الولاية لحين تعميم الأختام والتوقيعات الجديدة.