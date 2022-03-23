الدبيبة يبحث حل مشكلة المياه في بلدية الرياينة

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم الأربعاء، عميد وأعضاء بلدية الرياينة، بحضور وزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، والدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، إضافة إلى عضو مجلس الدولة عن المدينة بلقاسم دبرز.

وبحث اللقاء معالجة المشاكل والمختنقات التي تواجه عمل البلدية وحل مشكلة المياه، وتحسين الخدمات للمواطنين، وسبل تفعيل المشاريع المتوقفة في المدينة.

وأكد الدبيبة، خلال اللقاء، على ضرورة إيجاد الحلول اللازمة لكافة المختنقات في بلدية الرياينة وتوفير احتياجاتها، مجددا دعمه للبلدية وكل البلديات بمختلف أنحاء البلاد.