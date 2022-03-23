المسماري ينفي زيارة المشير حفتر لموسكو أو إرسال جنود للقتال ضد أوكرانيا

العنوان – بنغازي

نفى الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري الأخبار التي تفيد بزيارة القائد العام المشير خليفة حفتر إلى موسكو، أو نية إرسال جنود للقتال مع القوات الروسية في أوكرانيا.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن هذا الكلام غير منطقي والغرض منه تشويه القوات المسلحة العربية الليبية، والزج بها في غاية لنفوسهم المريضة.

وطالب وسائل الإعلام تحري الدقة والمصداقية واستقاء الأخبار من مصادرها الأصلية، مؤكداً أن القيادة مع توجه المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وكذلك مع الدول الإقليمية.

وشدد على بعثة الأمم المتحدة ألا تدير الفوضى والابتعاد عنها، بعكس ما يرغب الليبيين، ودعم الحكومة المكلفة من مجلس النواب، والتي جرى التوافق عليها واختيارها نتيجة حوار ليبي ليبي.

وطالب عدم العبث بإنجازات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وأبرزها فتح الطريق الساحلي وفتح الرحلات الجوية.

وأكد المسماري دعمه لبيان وزير الدفاع بحكومة فتحي باشاغا، والذي قال إنه يتفق مع رغبات كل الليبيين ويتماشى مع الأهداف المعلنة للقيادة العامة في محاربة الإرهاب والجريمة.