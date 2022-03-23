الدبيبة يطالب الأحزاب بدعم مبادرته السياسية

طالب رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة الأحزاب السياسية بتقديم مقترح تدعم من خلاله الدولة الأحزاب، “لخلق تنافس سياسي ديمقراطي شريف، بعيداً عن التمويل الخارجي”، وفق قوله.

وشدد الدبيبة خلال لقائه عدداً من ممثلي الأحزاب السياسية ضمن مبادرة “عودة الأمانة للشعب”، الأربعاء، على دور الأحزاب في الدفع باتجاه إجراء الانتخابات في موعدها.

واتفق الحاضرون على عقد تجمع للأحزاب المرخصة يجري من خلاله الاتفاق على مجموعة التعديلات المطلوبة في اللائحة التنفيذية للأحزاب، إضافة إلى اقتراح شخصيات لعضوية اللجنة الوطنية لتنفيذ خطة “عودة الأمانة للشعب” التي أطلقها الدبيبة.

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