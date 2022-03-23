وفد من السفارة السويسرية يزور جامعة طبرق

زار وفد من السفارة السويسرية لدى ليبيا، اليوم الأربعاء، جامعة طبرق، في إطار زيارة إلى الشرق الليبي، والذي ضم جوناس غايت، المستشار الإنساني والتعاون في السفارة، وباسم الثلثي مسؤول البرامج في السفارة السويسرية.

وأفاد المركز الإعلامي لجامعة طبرق، بأن الدكتور حسن علي خير الله رئيس الجامعة استقبل الوفد، وجرى التباحث حول فرص التعاون بين الجامعة والسفارة السويسرية في جوانب عديدة.

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وأطلع الوفد على استعدادات واحتياجات الكليات الطبية بمجمع الكليات الطبية، في اجتماع مصغَّر حضره كل من الدكتور وليد شعيب، وكيل الشؤون العلمية بالجامعة، والدكتورة إيناس يحي عميد كلية الطب البشري، والدكتور محمد مفتاح العوكلي وكيل الشؤون العلمية المساعد للكليات الطبية، والدكتور حسن عبدالله عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان والأستاذ عاشور حمزة منفور المسجل العام بجامعة طبرق.