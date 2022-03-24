هيئة الاتصالات تشدد على أهمية دور الشركات الإلكترونية الخاصة

أكد رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية المكلف عبد الباسط الباعور، على الدور المهم الذي تلعبه شركات القطاع الخاص المزودة للخدمات الإلكترونية، في تحسين الاتصالات وتوطيد العلاقات بين القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك خلال لقاء الباعور مع عدد من مندوبي شركات القطاع الخاص المزودة للخدمات الإلكترونية، حيث تم بحث العراقيل التي تواجهها وإيجاد الحلول لها بما يضمن أداءها بشكل أفضل.

وأكد الباعور خلال اللقاء الذي عُقد الأربعاء بمقر الهيئة بالعاصمة طرابلس، على ضرورة تذليل العقبات أمام الشركات، والتي من شأنها أن تؤثر سلباً في عملها حال عدم معالجتها.

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